Ilka Štuhec deveta na zadnjem treningu smuka v Val d'Iseru

Alpske smučarke so danes opravile tudi z drugim uradnim treningom smuka pred dvema smukaškima preizkušnjama, ki bosta v Val d'Iseru v petek in soboto. Na startu sta bili tudi Slovenki Ilka Štuhec in Maruša Ferk, ki sta drugi preizkus proge končali na devetem in 36. mestu. Zaostanek Štuhčeve za najhitrejšo je znašal 1,59 sekunde.