Kot vemo, posodabljanje poteka že kar nekaj let. Pred kratkim se je končala nadgradnja ali posodobitev proge med Zidanim Mostom in Šentiljem. Se je kdo vprašal, za koliko se je po novem voznem redu skrajšal čas potovanja potniških vlakov med Mariborom in Ljubljano v primerjavi z leti pred posodobitvami? Leta 2000, ko je začel po naših progah voziti vlak ICS pendolino, je omenjeno razdaljo po takratnem voznem redu prevozil v 105 minutah, sedaj, po posodobljeni progi, za isto pot potrebuje osem minut več. Nova, posodobljena signalizacija tudi ne omogoča večje frekvence vlakov, temveč ravno nasprotno. Pred mesecem dni se je začela nadgradnja proge med Kranjem in Jesenicami in posodobitev predora pod Karavankami. Preroško lahko napovem, da se vozni časi vlakov med Jesenicami in Ljubljano ne bodo skrajšali niti za minuto, saj bodo hitrosti na posodobljenih tirih ostale enake, 5 km/h gor ali dol. Posodobitev karavanškega predora iz dvotirnega v enotirnega bi imela smisel le, če bi zraven vrtali cev za drugi tir, na to pa lahko pozabimo, kar verjetno pomeni, da so sosedje našo železniško infrastrukturo že zdavnaj odpisali kot nekaj resnega.

Dragi bralci, sami presodite, ali je sesutje slovenske železniške konkurenčnosti res vredno vsega tega denarja, s katerim se politiki hvalijo. Koliko je šele tistega, s katerim se ne?

Jure Krajnik, Kranj