Zdravniki so tako večinoma preslišali dosedanjo predsednico zbornice Zdenko Čebašek Travnik, ki se je po porazu v prvem krogu zavzela za ponovljene volitve. V primeru premajhnega števila glasov bi zbornico vodila še naprej, kvorum je bil postavljen pri 50 odstotkih. Drugi krog volitev so po trditvah Čebašek-Travnikove o domnevnih nepravilnostih v prvem krogu zaznamovala trenja v volilni komisiji. Ta je sicer ocenila, da Beovićeva z uporabo domene zdravniska-zbornica.si in elektronskimi sporočili za zdravnike ni kršila kodeksa zdravniške etike, a pri tem ni bila enotna. Da očitki Beovićevi niso utemeljeni, so menili trije člani volilne komisije, v nedeljo pa sta odstopila Ciril Trček in Sebastjan Ašenberger. Čebašek-Travnikova je včeraj sporočila, da o razlogih za njun odstop ni bila obveščena.

Beovićeva je napovedala, da bo kot predsednica posebno skrb posvetila neposrednemu stiku z bolniki, zdravniška zbornica pa se mora uveljaviti kot eden od stebrov civilne družbe. Posvečati se namerava tudi skrbi za dobro ime slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Zavzela se je tudi za ustanovitev sklada za nekrivdne odškodnine bolnikom, ki so ob zapletih pri zdravljenju utrpeli škodo.