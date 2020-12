Mat v dveh milijonih potez

Slovenski premierji v Evropi slovijo po velikih potezah, ki rešujejo množico nerešljivih problemov apokaliptičnih razsežnosti. Eno takšnih je sredi prejšnje največje krize našega časa potegnil tedanji premier Borut Pahor. »Gadafi bo v gradnjo športnega centra Stožice investiral trideset milijonov dolarjev, propadajoča slovenska gradbena podjetja pa bodo dobila koncesije za gradnjo libijskih avtocest,« se velike domislice spomni kolega Ervin Hladnik - Milharčič. »Svet je ravno razdejala globalna finančna kriza, skupna prihodnost je bila videti rožnata.« Gadafija so naši zavezniki kmalu zatem ubili, Pahor pa je postal v mednarodni skupnosti spoštovan predsednik republike. Naslednji je bil premier Miro Cerar, ki se je domislil, da bi zaprl balkanski humanitarni koridor, sprejemne centre, registracijske pisarne in urejene prevoze od Grčije do Švedske. Namesto tega je postavil sto kilometrov bodeče žice. Odtlej iz Bruslja v naše konce nakazujejo težke milijone evrov za to, da policisti na robu balkanskega kotla vrtijo nekaj tisoč brezimnih migrantov, ki se po petkrat ali desetkrat prebijajo do Kolpe in s policijskimi maricami spet nazaj v Bosno. Cerar po tej rešitvi slovi daleč po Evropi.