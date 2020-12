Prijava se je nanašala na sume nepravilnosti pri nakupu delnic družbe Petrol, ki ga je izvedel minister Vizjak, in njegovo odločanje o deregulaciji cen naftnih derivatov, komisija pa jo je prejela septembra, so sporočili s KPK.

»V okviru predhodnega preizkusa komisija ni zaznala suma kršitev iz lastnih pristojnosti, zato je nadaljnjo obravnavo prijave zavrnila. Je pa prijavo v informacijo odstopila Agenciji za trg vrednostnih papirjev in jo zaprosila, da jo obvesti o ugotovitvah v konkretni zadevi. Če bo na podlagi teh ugotovitev potrebna dodatna obravnava zadeve v skladu z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo komisija to tudi uvedla,« so navedli.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je sicer že septembra uvedla postopek zaradi suma zlorabe notranjih informacij, potem ko se je vlada odločila popolnoma liberalizirati cene naftnih derivatov, to pa bi lahko pomembno vplivalo na poslovanje Petrola.

Kot so takrat poročale Finance, je okoljski minister od marca letos kupil 415 delnic Petrola, ki so bile ob nakupu vredne 120.000 evrov. Največ jih je kupil konec maja. Za ta namen je po navedbah časnika najel tudi posojilo. Že pred prevzemom ministrske funkcije je imel v lasti nekaj več kot 80 delnic Petrola.

»Nakup delnic družbe Petrol sem ocenil kot priložnost za dobro naložbo, saj je borzni tečaj v času epidemije drastično upadel,« je v začetku septembra pojasnil Vizjak. Toda vlada je konec septembra sprejela odločitev o popolni liberalizaciji cen naftnih derivatov, po tem pa je vrednost delnic Petrola narasla.

Vizjak je konec septembra še pojasnil, da se je za nakup odločil spomladi, ko o deregulaciji cen pogonskih goriv ni govoril še nihče. Dodal je, da pri tem predlogu in pri mnenju okoljskega ministrstva, ki ga mora v tem primeru ta podati, ni sodeloval, odločitev je prepustil strokovni službi in državni sekretarki. »Gradivo je pripravilo gospodarsko ministrstvo, sodelovalo je tudi ministrstvo za finance. Jaz v to nisem bil vključen. Da mene vlečete v to zgodbo, se mi zdi nesprejemljivo in ustvarjanje konstrukta,« je še dejal.