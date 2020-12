Deško srednjo šolo, ki jo obiskuje 839 srednješolcev, je v petek napadla večja skupina oboroženih moških. Ob tem so izbruhnili spopadi med napadalci in policijo, več sto dijakov pa je ob tem pobegnilo v bližnji gozd.

Guverner regije Katsina Aminu Bello Masari je v nedeljo dejal, da po napadu pogrešajo še 333 učencev, ki jih iščejo v gozdu. Za nekatere med njimi se bojijo, da so jih ugrabili. Koliko dijakov so ugrabili, po besedah guvernerja še ne vedo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dijaki še prihajajo iz gozda,« je pojasnil guverner in dodal, da je več učencev navedlo, da so videli, kako so njihove sošolce odpeljali napadalci.

Med njimi je 18-letni Osama Aminu Maale, ki mu je uspelo pobegniti in se vrniti domov. Za AFP je povedal, da so ugrabitelji starejšim med njimi ukazali, naj preštejejo vse fante. »Bilo nas je 520,« je dejal. Po njegovih besedah so jih nato z avtobusi nekam odpeljali, jih razdelili v več skupin in jih poslali na daljši pohod, med katerim je njemu skupaj s še štirimi sošolci uspelo pobegniti.

Po napadu so zaprli vse srednje šole v regiji. Napad je v soboto obsodil tudi predsednik države Muhammadu Buhari, ki prihaja iz pokrajine Katsina. Ob tem je obljubil okrepitev varnosti na šolah.

Obsodbam napada na nigerijsko šolo se je v nedeljo pridružil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Napadi in ugrabitve šolarjev v Nigeriji niso redkost. Med najodmevnejšimi je bila ugrabitev 276 deklet iz njihovega dijaškega doma v Chiboku s strani teroristične skupine Boko Haram aprila 2014. 100 med njimi jih še vedno pogrešajo.