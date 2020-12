Tretje leto zapored, a tokrat na daljavo, dijaki Šolskega centra Krško sodelujejo pri reševanju okoljskih izzivov. Pred njih jih postavlja zavod Knof v sodelovanju s komunalnim podjetjem Kostak in podporo občine Krško. Letošnje virtualne delavnice v okviru projekta Mladi za podnebne rešitve so poimenovali Iskreno o embalaži pijač. Dijaki zadnjega letnika programa strojni tehnik so se pri predmetu Podjetništvo ob pomoči mentorjev soočili z izzivom, kaj v resnici je trajnostna embalaža, kakšne so nove tehnologije in znanja na področju ponovne uporabe in recikliranja, kaj je krožno podjetništvo. Svoje ideje in rešitve so te dni predstavili komisiji na sklepnem virtualnem dogodku.

Prva skupina je svojo nalogo poimenovala Voda to go. Za cilj si je zadala zmanjšanje uporabe okoljsko spornih klasičnih plastenk, ki so med dijaki še vedno zelo priljubljene, pojasni dijak Val Kos . »Naša rešitev je sistem za mešanje pijač, ki ponuja vse v enem, vodo in naravne sokove, možnost mešanja in točenja v lastno embalažo ter možnost nakupa povratne ekoplastenke ali kozarca. Avtomate bi ponujali šolam ali fakultetam, poskušali bi dobiti subvencijo države ali pa sponzorstvo večjih podjetij.«

Kot pravi vodja projektov pri Knofu Polona Hrovat Mavsar , so imeli dijaki na voljo le šest virtualnih srečanj, kar je seveda premalo, da bi neko stvar popolnoma dodelali, a hkrati dovolj, da se rodijo nove, uporabne ideje in nakažejo rešitve. »Želimo predvsem spodbuditi inovativnost, podjetnost mladih, jih pritegniti k iskanju okoljskih rešitev in jih povabiti, da se že zdaj dejavno vključujejo v gospodarstvo in vidijo, kako stvari tečejo.«

Steklo namesto plastike

Voda na dom je bil izziv druge skupine. Kot je pojasnil dijak Tim Vogrinc, so izhajali iz podatka podjetja Dana, da je njihov najbolje prodajani artikel voda v 1,5-litrski plastenki. Zato so razmišljali, kako bi izdelek naredili privlačnejši za potrošnika, da mu ne bi bilo več treba iz trgovine nositi težkih paketov vode in drugih pijač. Potrošniku bi ponudili večlitrsko stekleno embalažo, ki je prijaznejša tako do potrošnika kot do okolja. Kupec bi izbiral med vodo in različnimi pijačami v stekleni embalaži različnih oblik in velikosti, dostavo pijače na dom pa bi naročili po telefonu, prek spletne strani ali aplikacije.

Kako bi potrošnike in gostinske ponudnike prepričali, da stekleničk od sokov ni treba metati v smeti, pa so se spraševali dijaki v tretji skupini in svojo idejo naslovili Ne meč'mo stekla stran. Dijaki so izhajali iz podatka, da z reciklažo 10 milijonov stekleničk na leto proizvedemo 450 ton ogljikovega dioksida. »Naša rešitev je sistem, s katerim bi zmanjšali reciklažo, povečali pa ponovno uporabo steklenic. Tako bi sklenili krog od proizvajalca steklenic prek proizvajalca pijač, gostinskega ponudnika in potrošnika do pralnice in nato nazaj do proizvajalca sokov. Pri tem bi bilo dobro, če bi država uvedla nekakšno embalažnino, podobno kot že poznamo embalažnino na plastenke,« je pojasnil dijak Anže Krašovec.