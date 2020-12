Dragi dedek Mraz, prosim, pridi v našo vas

‘Dobra novica: države članice EU so se strinjale, da je Božiček nujni delavec, za katerega veljajo izjeme potovalnih omejitev. S tem je rešen božič za milijone otrok v Evropski uniji,« je pred dnevi tvitnil tiskovni predstavnik nemškega predsedovanja Svetu EU Sebastian Fischer. Čeprav se na prvi pogled zdi tvitanje o dedku Mrazu ali Božičku v teh časih popolnoma banalno in nepomembno, je vendarle razmišljanje o otroškem veselju še kako človeško. V izjemnih situacijah odrasli vedno najprej zaščitijo otroke. Pa četudi to pomeni, da jim skušajo ohraniti naivni otroški imaginarni svet, ker kar je za odrasle humor, je za otroke domišljija – način soočanja z resničnostjo.