Naježeno in jedrnato: Ne lub se mi več

A grem lahko domov… ne lub se mi več,« tako nekako je Vasko Simoniti, minister za kulturo, zapustil sejo odbora za kulturo v državnem zboru. Pred tem je govoril in poslušal o samozaposlenih v kulturi, o tem, kako je bil ob status po hitrem in nezakonitem postopku Zlatan Čordić - Zlatko. Tudi o tem, kakšne so težave, povezane s statusom, kako nerazumno dolgo letos čakajo nekateri za vpis v razvid.