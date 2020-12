»Ponosna sem, da bom lahko v naslednjem mandatu vodila Sekcijo menedžerk. V sekciji si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sistemsko ureditev uravnotežene zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v podjetjih. Hkrati si bom prizadevala za širše udejanjanje raznolikosti, torej spoštovanje sočloveka in njegovih lastnosti, različnosti,« je ob izvolitvi dejala Sarah Jezernik. Članica upravnega odbora Sekcije menedžerk je bila že v prejšnjem mandatu, zato v novem napoveduje nadaljevanje dobrih praks in njihovo nadgradnjo, predvsem mentorskega programa Mentorska mreža, klubskih dogodkov menedžerk in vzpostavitev platforme za ustvarjanje možnosti poslovnega sodelovanja.

V sekciji bodo gradili tudi temelje trajnostnega voditeljstva in poudarjali družbene principe ter načine delovanja, ki jih izpostavlja predsednica ZM Medeja Lončar. Predvsem vlaganje v znanje menedžerk, vseživljenjsko učenje, ozaveščanje o etiki in integriteti, spoštovanje raznolikosti in prenos najboljših praks trajnostnega vodenja, tudi v javni sektor.

Kdo je Sarah Jezernik? Sarah Jezernik je namestnica glavnega direktorja družbe Plinovodi in predsednica Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE). Je tudi certificirana članica Združenja nadzornikov Slovenije, ima certifikat SDI iz uporabne psihologije ter je ena od pobudnikov in podpornikov neformalne skupine za izmenjavo dobrih kadrovskih praks Še boljši in družbeno odgovornega projekta za mlade Inženirke in inženirji bomo. Tako v osebnem kot poslovnem življenju je njeno osnovno vodilo učenje, zato se nenehno izobražuje, rada ima spremembe in razvoj, spodbuja inovativnost in raznolikost. Verjame v timsko delo in celosten razvoj ljudi, ki jih vodi, kar jo tudi najbolj veseli.