V sindikatu pojasnjujejo, da zaradi omenjenega zakona na Pošti ne smejo prerazporediti svojih internih resursov, tako delavcev kot vozil, na tržni segment, torej v paketno dostavo, posledice pa so zdaj vidne vsem. Ob tem je po njihovem zaradi neustreznega načina financiranja v preteklih letih vrata zaprlo kar 65 pošt, zaradi česar posledično prihaja do večjih dodatnih obremenitev zaposlenih in nezadovoljstva strank zaradi podaljšanega časa čakanja za vstop v poštne poslovalnice.

»Ker koalicijske stranke ne vidijo razlogov za podporo predlagani spremembi zakona in bodo po naših informacijah v naslednjem tednu na izredni seji državnega zbora tudi zavrnili naš predlog, smo se odločili, da sledimo njihovim predlogom. V ta namen smo na upravo družbe naslovili več zahtev,« pravi pooblaščenec Sindikata poštnih delavcev Saša Gržinič. Od poslovodstva zaradi pričakovanj delavcev, ki delajo v spremenjenih oziroma izjemno oteženih epidemioloških razmerah, zahtevajo, da v osmih dneh sprejme pravilnik o trajnem dodatku za posebne obremenitve dela in z njimi začne pogajanja glede izplačila poslovne uspešnosti.

Univerzalne poštne storitve

Prav tako pričakujejo, da uprava do začetka naslednjega leta pripravi izračune in osnutek spremembe organizacije dela na tak način, da loči delovno silo in sredstva potrebna za izvajanje univerzalnih poštnih storitev, od delavcev in sredstev potrebnih za izvajanje tržnih storitev. Spremenjeni način dela zahtevajo do 1. julija naslednje leto, do takrat pa naj zaposleni prejemajo desetodstotni dodatek za delo v neenakomernem delovnem času.

Kot še dodajajo, so njihove zahteve namenjene varnemu in zdravemu okolju, saj menijo, da je eden od glavnih krivcev za veliko število poškodb in bolniških dopustov prav organizacija dela. Ker do vse več poškodb pri delu poštarjev prihaja tudi zaradi padcev pri dostavah z motorji v zimskem času, v sindikatu še zahtevajo, da do sredine naslednjega novembra tudi tem delavcem zagotovijo avtomobile. Če od uprave ne bodo dobili pozitivnega odgovora in pripravljenosti za uresničitev zahtev, bodo zaposleni na Pošti Slovenije prisiljeni v začetek drugih oblik sindikalnega boja za dosego boljšega standarda tako za zaposlene kot za stranke.