Čeprav je bilo moč sklepati, da bodo košarkarji Promitheasa zaradi poraza na torkovi tekmi proti Nanterru s kar 21 točkami razlike in sredinem potovanju iz Pariza v Ljubljano manj energični od Olimpije, se je zgodilo ravno nasprotno. Grško moštvo je v obračun vstopilo odlično, bilo razpoloženo pri metu od daleč, hkrati pa tudi agresivno pri pokrivanju nasprotnika. Kljub temu so zmaji našli načine do odprtih metov za tri točke, pri katerih pa so bili izrazito nerazpoloženi. Delni izid 11:0 v korist gostov ob koncu prve četrtine je kar nekoliko šokiral Ljubljančane, ki so nasprotnika v drugih desetih minutah zavzeto lovili, a ob neučinkoviti obrambi prišli na zgolj minus devet.

»V obrambi moramo biti precej bolj agresivni, v napadu pa se sprostiti,« je bilo sporočilo Jurice Golemca igralcem, ki so ga, podobno kot na torkovem obračunu proti Trentu, dobro razumeli. Olimpija je pokazala povsem drugačen obraz v obrambi, pritisnila na nasprotnika in ga že do sredine tretje četrtine ujela ter z delnim izidom 19:4, ki se je začel že na koncu prvega polčasa, tudi prehitela. Do konca prednosti po zaslugi Kendricka Perryja (24 točk) in Jake Blažiča (13 od skupno 18 točk v tretji četrtini) ni več izpustila iz rok.

»Tekmo smo začeli mehko in brez samozavesti. Vedeli smo, da je veliko v igri. V drugem pa smo pokazali srce in energijo ter z dobro obrambo strli nasprotnika,« je ocenil Golemac.