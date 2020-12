Po podatkih spletne strani Down Detector se z največjimi težavami pri uporabi aplikacije soočajo predvsem uporabniki v Evropi, do motenj pa prihaja tudi v ZDA in na jugovzhodu Azije. Prve težave so se pojavile že v današnjih jutranjih urah, kje tiči vzrok zanje, pa zaenkrat še ni znano.

Kot še dodajajo pri Down Detector, uporabniki Messengerja ne morejo pošiljati sporočil oziroma se njihova aplikacija ne poveže s strežnikom, nekateri pa imajo težave tudi pri vpisu v aplikacijo. Nekateri tuji mediji sicer še navajajo, da naj bi bila motena tudi uporaba družbenega omrežja Instagram, ki je prav tako v lasti Facebooka.