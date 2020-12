Med usposabljanjem letalske reševalne ekipe je včeraj v bližini mesta Bonvillard na območju Savoje v francoskih Alpah strmoglavil helikopter. Pet članov posadke je umrlo, šestemu – gre za pilota – se je uspelo pravočasno rešiti iz kabine, a se huje poškodovan bori za življenje, poroča Reuters. V času nesreče je bil helikopter na višini 1800 metrov. Vzrok nesreče ni znan, lahko pa bi bilo zanjo krivo slabo vreme.

Preživeli pilot je uspel sprožiti alarm in tako o tragediji obvestiti druge reševalce. Na kraj dogodka so odleteli trije helikopterji, a ti zaradi megle na cilj niso uspeli priti. Pilota so rešili šele reševalci, ki so se do njega prebili peš.

Helikopter je v lasti zasebnega podjetja Service Aérien Français, ki izvaja iskalne in reševalne akcije, pa tudi nekatere druge letalske storitve po vsej Franciji.