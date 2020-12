Keenanova je odmerek cepiva prejela včeraj popoldne, s tem pa naznanila začetek programa množičnega cepljenja proti novemu koronavirusu v Veliki Britaniji. »Počutim se privilegirano, da sem postala prva oseba, ki je cepljena proti covidu-19. To je najlepše zgodnje rojstnodnevno darilo, ki bi si ga lahko zaželela. Potem ko sem bila večino letošnjega leta sama, bom za novo leto lahko končno znova s svojo družino in prijatelji,« je povedala Britanka, ki bo prihodnji teden dopolnila že 91 let.

Izvršni direktor britanskega sistema javnega zdravstva (NHS) Sir Simon Stevens se je ob zgodovinskem trenutku zahvalil vsem, ki so pomagali vzpostaviti sistem cepljena proti koronavirusu. »Manj kot leto po prvem odkritem primeru okužbe je NHS že dostavila prvo klinično odobreno cepivo proti Covidu-19. Gre za izjemen dosežek,« je dejal.

Britanska vlada je naročila 40 milijonov odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, ki omogoča do 95-odstotno zaščito pred okužbo z virusom. V svojem programu bodo kot prve cepili oskrbovance v domovih za starejše in drugo osebje, za njimi pa na vrsto pridejo še starejši od 80 let, zaposleni v javnem zdravstvu in starejši od 65 let.

Da bo Keenanova postala povsem imuna na kronavirus, bo morala čez 21 dni prejeti še drugi odmerek cepiva, saj prvi prinaša samo delno imunost. Cepljeni naj bi sicer na virus postali imuni sedem do deset dni po drugem prejetem odmerku.