Najprej so mu policisti dodelili kazen za nepravilno nošnjo maske, saj so mu izpod maske štrlele kocine brade. Ni mu pomagalo, da je Miklavž trdil, da masko nosi prav tako kot direktor NIJZ. Nato so ga ujeli v gozdovih med Ilirsko Bistrico in gradom Snežnik ter mu napisali še kazen za prečkanje občinskih meja. Nič ni pomagalo izgovarjanje, da je v resnici na poti v službo. Za dodatek so mu pridali še kazen zaradi premajhne razdalje med osebami, ker se je ravno takrat ob Miklavžu pojavil še nebodigatreba parkelj. Malo po deveti uri so svetega Miklavža ujeli še tretjič ter mu napisali kazen še za gibanje po javnih površinah v času policijske ure. Tudi tokrat niso upoštevali njegove izjave, da gre za nujno pomoč otrokom. Ko so organi oblasti slišali ta izgovor, so mu nemudoma napisali še kazen za hujskanje k protestom, češ da je prav on tisti, ki je otroke ščuval, da so že od srede dalje po vsej državi postavljali snežake.