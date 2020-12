Evropejci kljub epidemiji še načrtujejo potovanja

Evropejci na desetih največjih turističnih tržiščih na stari celini kljub epidemiji covida-19 in njenim posledicam na turistični in potovalni sektor še naprej načrtujejo potovanja, kaže najnovejša raziskava Evropske potovalne komisije (ETC). Več kot polovica se jih tako v naslednjih šestih mesecih namerava odpraviti na potovanje.