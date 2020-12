Že torkovo poročilo o delu gorenjskih policistov v zadnjih 24 urah je dalo slutiti, da je bilo ponedeljkovo popoldansko dogajanje v Škofji Loki nadvse pestro. Škofjeloški policisti so namreč, kot je sporočil Bojan Kos iz PU Kranj, zaradi kršitev v zasebnem prostoru obravnavali domačina in ga v nadaljevanju pridržali. »Proti njemu poteka prekrškovni postopek zaradi kršitev javnega reda in predkazenski postopek zaradi groženj z napadom na policista ter poškodovanja tuje stvari.«

Podrobnosti o ponedeljkovem dogajanju so gorenjski policisti razkrili včeraj. Kriminalisti so namreč v sredo svoje delo zaključili s kazensko ovadbo na pristojno okrožno sodišče, kamor so privedli omenjenega moškega, ki je utemeljeno osumljen napada na policiste, ko so ti opravljali naloge policije. Zanj je bil odrejen pripor.

Začelo se je v skupnih prostorih

Razgrajanje odraslega moškega, ki je bil po podatkih policije že večkrat obravnavan, z neprimernim vedenjem in povzročanjem škode se je začelo v skupnih prostorih večstanovanjskega objekta. Stanovalci so ga med povzročanjem škode poskušali umiriti, a ga to ni ustavilo, temveč se je odzval z grožnjami, zato so na pomoč poklicali policijo. Policisti so se odzvali klicu in ob prihodu v objekt ugotovili, da je moški javni red kršil še z nedostojnim vedenjem, ki pa so ga bili deležni tudi sami, saj je grozil tudi njim. Čez nekaj časa jim ga je vendarle uspelo umiriti, zato so svoje dejavnosti na kraju dogodka zaključili.

A zelo kmalu so okoliški prebivalci ponovno poklicali na pomoč, saj se je nasilno in drzno vedenje moškega nadaljevalo in celo stopnjevalo. Tudi v drugi intervenciji je po Kosovih besedah policistom grozil s smrtjo. Kot smo izvedeli, je grozil, da se bo lotil tudi njihovih družin, policiste pa je tudi fizično napadel.