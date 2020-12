Zbiranje kamnov in zemljine na še neraziskanem območju Lune, imenovanem Oceanus Procellarum oziroma Ocean neviht, je bilo izvedeno v skladu z načrti, je danes sporočila CNSA. Podrobnosti niso pojasnili, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Napovedovali so sicer, da načrtujejo, da bo sonda, ki je na Luni pristala v torek, zbrala dva kilograma vzorcev.

Vzorci se bodo na Zemljo vrnili v kapsuli, ki je programirana tako, da bo do sredine decembra pristala na severu kitajske regije Notranja Mongolija. Na podlagi zbranega materiala želijo znanstveniki izvedeti več o Lunini preteklosti in vulkanski aktivnosti na njenem površju.

Če bo misija uspešna, bo Kitajska postala šele tretja država po ZDA in Sovjetski zvezi, ki ji je uspelo pobrati vzorce z Luninega površja. Nazadnje je to uspelo Sovjetski zvezi leta 1976, ko je zbrala 300 gramov materiala z Lune. Ameriška misija Apollo je na Zemljo prinesla 380 kilogramov kamnov in zemljine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po ocenah strokovnjakov ne gre le za geološko misijo ampak tudi za pomemben preizkus kitajske tehnologije, denimo za morebitne prihodnje polete na Luno, kar je srednjeročni cilj Kitajske.

Tehnično zahtevna misija je bila načrtovana že leta 2017, a so jo preložili zaradi težav z motorjem rakete Dolgi pohod 5.

Za Kitajsko je bil to tretji uspešen pristanek na Luni. Prvič jim je to uspelo z odpravo Chang'e 3 decembra 2013. Januarja lani pa je kitajska sonda Chang'e 4 kot prva pristala na nam nevidni strani Lune.