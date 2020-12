Okoli pol desete ure zjutraj so se v predoru Trojane in pred njim v smeri Maribora pripetile kar tri prometne nesreče, v katerih je bilo skupno udeleženih enajst tovornjakov in en avto. V prvi nesreči so bili v naletnem trčenju udeleženi dva tovornjaka in avto, v drugi pa pet tovornjakov. Po prvih podatkih policije je bil v tej poškodovan en voznik. Tretja nesreča se je zgodila pred predorom, prav tako je šlo za naletno trčenje in sicer štirih tovornjakov.

Na obvozu večkilometrska kolona Policisti še vedno opravljajo ogled nesreč in odpravljajo njihove posledice, vzrok za nesreče pa zaenkrat še ni znan. Avtocesta v smeri Maribora je tako zaprta že od pol desete ure zjutraj, promet je preusmerjen na vzporedno cesto na izvozu Blagovica, kjer nastajajo večkilometrski zastoji. Na prometno-informacijskem centru pozivajo voznike, da v zastoju pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila. Zaradi reševanja »ujetih« vozil so za kratek čas zaprli tudi predor v smeri Ljubljane, a je tam promet sedaj že sproščen. Policija prosi voznike, naj vozijo strpno ter hitrost in varnostno razdaljo prilagodijo razmeram v prometu. Vožnja v teh dneh je dovoljena samo z zimsko opremo, prav tako je pomembno pred vožnjo preveriti pnevmatike, z avta je treba tudi očistiti sneg in led. Iz policije še priporočajo, da imajo vozniki v avtih opremo za čiščenje vozila, lopato, kakšno odejo, dovolj goriva, saj jim lahko vse to pride v veliko pomoč v primeru nesreče ali če se znajdejo v zastoju. »Med sneženjem kljub trudu vzdrževalcev cest te ne morejo biti povsem splužene, očiščene, zato lahko le vožnja s prilagojeno hitrostjo prepreči marsikatero nesrečo,« še svetujejo v PU Ljubljana.