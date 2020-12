Ko je v sredo okoli tretje ure popoldan dom zapustila zadnja članica družine McCormicks, je bilo v njihovi družinski hiši v Adelaideju vse mirno. Ko se je tri ure kasneje domov vrnila celotna družina, pa so doživeli manjši šok. Številne bunkice iz umetnega božičnega drevesca so ležale razbite na tleh. V hiši ni bilo sledi nikakršnega vloma, šele čez nekaj trenutkov pa so opazili nekaj, kar so komaj verjeli. Na drevescu se je skrivala koala in čeprav je bilo drevesce umetno, se je koala trudila pojesti njene liste.

»Bila sem v šoku. Najprej sem bila prepričana, da je eden izmed mojih otrok na drevo postavil igračo. Šele nato sem ugotovila, da gre za čisto pravo žival,« je situacijo opisala Amanda McCormicks. Ta je medtem tudi priznala, da so koalo sicer že kdaj videli na domačem drevesu, a nikoli v hiši, Amandine besede povzema The Guardian.

Družina je nato takoj poklicala službo za pomoč koalam, ki sprva tudi ni verjela njihovi zgodbi. Prepričani so bili da gre za potegavščino. »Poklicali so na našo dežurno številko. Ko so rekli, da imajo koalo na božičnem drevescu, je bil naš operater prepričan, da gre za potegavščino.« Nato so vseeno ugotovili, da je zadeva resnična in na pot poslali reševalno ekipo, ki je koalo uspešno rešila.

Ob čakanju na reševalno ekipo pa je koalo na božičnem drevescu izkoristila 16-letna Taylah, ki je žival slikala in posnela, to pa delila na svojem profilu na družbenem omrežju TikTok. Kot je povedala Taylah, tudi njeni sledilci sprva niso verjeli avtentičnosti fotografije in so jo številni prosili naj naredi posnetek, ko se koala premika. Šele to jih je prepričalo, da je koala v dnevni sobe družine McCormicks resnična. Njena objava na družbenem omrežju pa je v hipu zbrala več kot 15 tisoč všečkov.