Messi je ob zmagi 4:0 proti Osasuni dosegel zadetek, slekel dres in pod njim razgalil dres kluba, ki ga je sloviti Maradona, ki je pretekli teden umrl star 60 let, nosil v letih 1993 in 1994. Messi je pri Newell's Old Boys začel nogometno pot, ki ga je kasneje popeljala v Barcelono. (Foto: Reuters)