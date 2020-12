Genska terapija prinaša revolucijo v farmaciji

BIA Separations je zlato nacionalno priznanje GZS za inovacijo 2020 prejela za inovacijo razvoja procesa čiščenja genskega zdravila Zolgensma za zdravljenje dojenčkov s smrtonosno spinalno mišično atrofijo tipa 2 (SMA). Maja 2019 je bila odobrena prva 100-odstotno učinkovita genska terapija za zdravljenje dojenčkov s to boleznijo. K razvoju procesa čiščenja genskega zdravila Zolgensma je z inovativno, slovensko tehnologijo prispevalo podjetje BIA Separations, ki je s tem slovensko znanost postavilo v sam svetovni vrh. Tehnologija čiščenja je namreč eden ključnih procesov v proizvodnji zdravil: z njo ločujejo zdravilno učinkovino od ostalih, pogosto strupenih ali celo rakotvornih snovi, proces pa predstavlja tudi do 80 % proizvodnih stroškov zdravila, s katerim rešujejo življenja. To zdravilo je po odmevni dobrodelni akciji, novembra lani prejel tudi deček Kris.

Za namen čiščenja zdravila Zolgensma so v BIA Separations razvili inovativen biokemijski tehnološki postopek, pri katerem se uporabljajo kromatografske monolitne kolone iz linije CIMmultus™. Gre za t.i. inteligentne filtre, ki zaznajo nečistoče v bistveno nižjih koncentracijah, kot je bilo doslej znano, in jih temu primerno bolje prečistijo. V nekaterih primerih ta tehnologija dosega kar 15-kratno povečanje učinkovitosti v primerjavi s tradicionalno, nemonolitno tehnologijo. Potrditev uporabe genske terapije sicer predstavlja veliko revolucijo na področju farmacije, saj bo ta v roku 20-30 let omogočala zdravljenje večine bolezni – od raka, depresij, do sladkornih in srčnih bolezni. Z množično uporabo bo cena učinkovin padla, omenjeno pa bo povzročilo velike spremembe v delovanju zdravstva, zavarovalnic in farmacevtske industrije.

Priznanje je v imenu podjetja prevzel dr. Matej Penca, prokurist podjetja, ki je poudaril, da so v BIA Separations od samega začetka verjeli v neverjeten potencial, ki ga ima genska terapija: »V razvoju metod čiščenja zdravil smo prepoznali perspektivno tržno nišo. Od leta 1998 do 2018 smo polovico vseh prihodkov od prodaje namenili razvoju tega področja. To neomajno zaupanje v smer, ki smo si jo zadali, se je preslikalo v inovacijsko kulturo kolektiva. In velik poklon vsem zaposlenim, vrhunskim strokovnjakom BIA Separations, ki ste verjeli v to vizijo in z nami prebrodili globoko vodo. Skupaj smo podjetje v zadnjih letih postavili iz ozadja v prvo vrsto na svetu.« Dr. Aleš Štrancar, direktor podjetja, je pri tem na misijo ohranjanja življenj, povabil tudi nove sodelavce: »S potrditvijo uporabe genske terapije soustvarjamo veliko revolucijo na področju farmacije. Motorjev razvoja pa ne ustavljamo, ravno nasprotno. V svoje vrste bomo v prihodnjih letih vabili 100 novih zaposlenih. Veliko je še življenj, ki jih želimo ohraniti.«