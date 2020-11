Kriminalisti preiskujejo, ali je pri zdravljenju Maradone v zadnjih dveh tednih pred njegovo smrtjo prišlo do kakšnih posebnosti, pišejo argentinski mediji.

Maradona naj bi bil namreč pod tako rekoč stalnim zdravniškim nadzorom, potem ko so mu zdravniki nedavno operirali krvni strdek v možganih in naj bi počival v stanovanju na severu argentinske prestolnice.

Tudi Luque je medijem potrdil preiskavo in novinarjem povedal, da sodeluje s tožilstvom, ki je začasno zaplenilo zdravniško dokumentacijo in elektronsko opremo.

»Zanj sem storil vse, kar sem lahko, in ponosen sem na vse, kar sem naredil za Diega,« je v solzah novinarjem dejal 39-letni zdravnik in povedal, da je bil Maradona zanj kot oče, čeprav kot pacient ni bil vedno enostaven. »Veste česa sem kriv? Kriv sem, da sem ga imel rad, da sem skrbel zanj in da sem podaljšal in izboljšal njegovo življenje vse do zadnjega.«

Preiskava je bila sprožena po pričanju Maradonovih hčera Dalme, Gianinne in Jane, ki so sprožile sum o nepravilnostih pri zdravljenju nogometaša po zadnjem operativnem posegu. Tudi Luque je izpostavil, da bi moral Maradona rehabilitacijo nadaljevati v strokovni ustanovi.

A v Argentini krožijo različne informacije o zadnjih dnevih Maradone. Eden od družinskih članov, ki je želel ostati neimenovan, trdi, da so zdravniki po zadnjem operativnem posegu predlagali nadaljnje zdravljenje v bolnišnici, prav njegove hčere pa so podpisale zahtevo, na osnovi katere je bil predčasno odpuščen v domačo oskrbo.

Maradona, eden največjih nogometnih zvezdnikov vseh časov, je umrl v sredo, star komaj 60 let.