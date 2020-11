Tone Peršak, predsednik SC Pen: »Domišljam si, da sem dialoški tip človeka«

Na čelo Slovenskega centra Pen, ki bo kmalu štel sto let, se je nedavno ponovno zavihtel Tone Peršak (1947). Prvi predsedniški mandat v tem združenju pisateljev, pesnikov in esejistov, katerega vloga je pospeševati sodelovanje med avtorji z različnih koncev sveta in se bojevati za razvoj literature in za svobodo misli, je zasedel že leta 2005. Sicer pa je bil ta prozaist in esejist pa gledališki režiser in nekdaj predavatelj na AGRFT v preteklosti tudi predsednik Društva slovenskih pisateljev, dolgoletni župan občine Trzin in, ne nazadnje, med letoma 2016 in 2018 kulturni minister v vladi Mira Cerarja.