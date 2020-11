Drake poziva k bojkotu grammyjev

Letošnje nominacije za najprestižnejše glasbene nagrade grammy so marsikoga razburile, med drugim tudi kanadskega glasbenika Draka, ki meni, da je čas za nove nagrade. Drake se je na nominacije odzval predvsem zato, ker med njimi ni bilo glasbenika The Weeknda, čigar album After Hours je letos najbolje prodajan album v ZDA. Številni so pričakovali, da se bo The Weeknd znašel med nominiranci za najboljši album in skladbo, a se to ni zgodilo. »Mislim, da je čas, da si nehamo dovoliti, da smo vsako leto šokirani nad razkorakom med vplivno glasbo in grammyji,« je dejal Drake, nič kaj stoično pa nominacij ni sprejel niti The Weeknd. Glasbenik, čigar pravo ime je Abel Tesfaye, je na twitterju zapisal, da pri izboru nominacij primanjkuje transparentnosti ter da ne more verjeti, da so ga, kljub temu da ni bil nominiran, povabili, da nastopa na podelitvi. »Kar se mene tiče, nič nominacij pomeni, da nisem vabljen.«