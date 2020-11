S sredstvi nameravajo zvezne oblasti še naprej podpirati gospodarstvo v času zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19. Zadolževanje bo za skoraj 84 milijard evrov večje, kot je finančno ministrstvo predvidelo pred pandemijo. Kanclerka Angela Merkel je že predstavila nove omejevalne ukrepe; ta mesec so zaprli restavracije in bare, prav tako turistične in kulturne objekte. Ti ukrepi bodo po zadnji napovedi kanclerke veljali tudi januarja, če se število novih okužb ne bo bistveno zmanjšalo. Včeraj je Nemčija presegla nov mejnik milijon okužb od začetka pandemije. »Novo zadolževanje je ključno za to, da državo varno pripeljemo iz pandemije, ki se zgodi enkrat v stoletju,« je na odboru za finance dejal predstavnik vladajoče CDU Eckhardt Rehberg.