Zaradi pandemije naj bi v Evropi samo v prvi polovici leta izšlo 20.000 manj knjižnih naslovov v skupni nakladi 50 milijonov tiskanih izvodov; to potem, ko se je v letu 2019 na večini evropskih knjižnih trgov prodaja knjig po dolgoletnem upadanju začela zviševati. A epidemija ni enako zaznamovala bogatih in bolj revnih, še razvijajočih se knjižnih trgov, je v sklopu Založniške akademije opozoril avstrijski analitik Ruediger Wischenbart. »Dve stoletji so založniki mislili, da je njihova naloga sproducirati knjigo, za potrošnika pa bodo poskrbeli mediji in drugi. A to ni več res, na vse moramo gledati skozi kupčeve oči.«

Raziskava majhnih trgov Islandije, Slovaške, Slovenije in Litve v času korone je pokazala, da je o padcu prodaje za več kot 40 odstotkov poročalo več kot pol založnikov. Litva in Islandija, ki imata bolj razvit trg e-knjig, sta manj prizadeti kot Slovaška in Slovenija, je poročal litovski raziskovalec Arunas Gudinavičius. Na Švedskem ni bilo radikalnega zaprtja javnega življenja, a so bile knjigarne vseeno precej prazne, je dodal Carlo Carenho. »Ključno je zrasla prodaja e- in avdioknjig, korona je le katalizator nečesa, kar bi se v nekaj letih tako in tako zgodilo.«

Alma Čaušević iz Beletrine je potrdila, da se je v treh ali štirih dneh število izposojenih knjig na Biblosu potrojilo in število uporabnikov podvojilo, zato bo treba razviti nove marketinške strategije in distribucijske kanale. Vsi pa so se strinjali, da bo ključna digitalizacija trga, v kateri bodo – darwinistično – tisti založniki, ki bodo koronakrizo preživeli, še močnejši, nekaterih pa ne bo več.