Umiranje v času korone

Na ljubljanskih Žalah, kjer opravijo 75 odstotkov vseh upepelitev v državi, so od 1. do 25. novembra opravili 85 odstotkov več upepelitev – pokojnike upepeljujejo za vse dele države, tudi za vzhod – in 58 odstotkov več pogrebov kot v enakem obdobju lani. Srhljiva statistika le potrjuje, kar že vemo in pred čemer si vse težje zatiskamo oči. Koronska smrt kosi med nami, žetev je obilna…