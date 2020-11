V napadu so dopoldne letala zadela položaje milic, ki jih podpira Iran, blizu mesta Albu Kamal v provinci Deir Ezor, ki je blizu meje z Irakom. Med ubitimi so večinoma pakistanski borci, so sporočili iz observatorija.

Sirski državni mediji o napadu niso poročali, Izrael pa tudi redko prizna posamezne napade, vendar je observatorij Izrael od sobote obtožil, da je izvedel vsaj še dva letalska napada v Siriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran v sirski vojni sicer podpira režim sirskega predsednika Bašarja al Asada.

Napadi so se zgodili po tistem, ko je izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Gilad Erdan v pismu Varnostni svet ZN pozval k takojšnjemu ukrepanju, da v Siriji ne bi bilo več iranskih sil in njihove infrastrukture.

Od izbruha vojne v Siriji leta 2011 je Izrael na območju te države izvedel več sto letalskih in raketnih napadov. Tarče napadov so iranske sile in libanonski Hezbolah, pa tudi sirska vojska.

V sirski vojni je bilo doslej ubitih več kot 380.000 ljudi, svoje domove ali državo pa je pred nasiljem zapustilo več milijonov ljudi.