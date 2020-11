Judita Hahn Kreft se je rodila 16. septembra 1926 v murskosoboški judovski družini Hahn. Del druge svetovne vojne je preživela v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Po vojni se je vpisala na tedanjo Akademijo za igralsko umetnost in študij končala leta 1952, formalno pa diplomirala šele leta 1977. Od igralskih začetkov do upokojitve leta 1984 je bila stalna članica MGL, svojemu gledališču pa je ostala zvesta tudi po upokojitvi in v njem odigrala še nekaj vlog, piše v igralkini biografiji.

Njen igralski opus sestavlja 98 vlog najrazličnejših zvrsti v prav toliko uprizoritvah. Občinstvu in kolegom se je prvič predstavila leta 1952 v vlogi Zore Anderlićeve v delu Karolina Reška v režiji Jožeta Tirana, zadnja vloga v njenem igralskem opusu pa je bila vloga Vdove v Petanovi drami Dachauski procesi leta 1988. Poleg igranja v gledališču je nastopala tudi v radijskih igrah in televizijskih dramah ter v filmu Fadila Hadžića Druga stran medalje, v katerem je odigrala glavno žensko vlogo Eve Ružič.

V obdobju igralskega ustvarjanja je blestela v karakternih vlogah, tuje pa ji niso bile niti vloge v komediji, burki in satiri. Njen opus sestavljajo še številne igre za otroke in mladino, sodelovala pa je tudi v Eksperimentalnem gledališču Balbine Battelino Baranovič, v katerem je odigrala naslovno vlogo v uprizoritvi Therese Raquin Emila Zolaja in Ines v Zaprtih vratih Jeana-Paula Sartra.

Leta 1972 je prejela Borštnikovo diplomo za vlogo Julienove matere v igri Jeana Anouilha Ne budite gospe v režiji Mileta Koruna, leta 1978 pa red zaslug za narod s srebrnim vencem, še piše v biografiji.