Slovenski knjižni sejem, ki se je v ponedeljek za sedem dni preselil na splet, kljub izrednim razmeram gosti 97 založnikov in nekaj manj kot sto dogodkov, ki jih je mogoče »obiskati« s pomočjo povezav na sejmovem spletnem portalu.

Ponedeljkovo odprtje je ob pesniškem branju Barbare Korun, Boruta Gombača in Nuše Ilovar tradicionalno zaznamovala podelitev Schwentnerjeve nagrade za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva. Prejel jo je Primož Premzl, ki je založil in izdal več kot 50 knjig s področja umetnostne zgodovine, zgodovine in domoznanstva; med najpomembnejše sodi izdaja popolnega faksimila z naslovom Statut mesta Ptuj iz leta 1376, pa tudi monografija Mariborske vedute (2004), ki je izšla ob 750-letnici Maribora.

Žirija je v utemeljitvi opozorila, da se Premzl tudi z družbeno angažiranimi akcijami, ki bi jih s performansi, razglednicami in plakati lahko uvrstili v konceptualno umetnost, spontano, samosvoje in ironično odziva na anomalije v družbi, njegovo delo in pomen za našo kulturno zakladnico v več kot petindvajsetih letih pa sta bila doslej po krivici spregledana. Nagrajenec je dodal, da je v 22 letih podeljevanja te nagrade prvi vzhodno od Ljubljane delujoči založnik, ki jo je prejel.

Nič slabši od Skandinavcev Dva meseca po padcu z Loške stene se je v precej optimistični kondiciji svojim bralcem včeraj oglasil tudi Tadej Golob, ki v zadnjih letih žanje navdušenje s svojo serijo kriminalk z inšpektorjem Tarasom Birso. »Na tej lokaciji sem bil že četrtič, moralo je iti za nesrečo, ker sem v gorah vedno zelo previden,« je povedal dvainpetdesetletni pisatelj, ki si je pri padcu zlomil vratna vretenca in stegnenico, utrpel je tudi možganske krvavitve. Mesec in pol po nesreči je sedel pred računalnik in dokončal rokopis kriminalnega romana Virus, ki bo decembra sledil Jezeru, Leninovemu parku in Dolini rož. »Z možgani je vse v redu, energije, ki sem jo dobil tudi s športom, pa imam precej manj,« je dejal avtor, ki je dogajanje novega krimiča postavil v obdobje koronavirusa, saj je našel vzporednice med širjenjem virusa in kriminalnimi dejanji. »Politična realnost me straši, kot vsakega človeka, a sem jo poskušal v tej knjigi minimalizirati, to bo čistokrvna kriminalka,« je povedal. Več kot 275.000 gledalcev, ki so spremljali televizijsko serijo Jezero, posneto po Golobovi istoimenski kriminalki, pa bo veselih novice, da je v podpisu z RTV SLO pravkar pogodba o snemanju naslednjih šestih delov nadaljevanke, v katerem bosta druga in tretja knjiga najbrž združeni; snemanje naj bi se začelo prihodnje leto. Golob – tudi avtor odmevnih biografij o odvetniku Petru Čeferinu, košarkarju Goranu Dragiću, igralki Mileni Zupančič – je še dodal, da od svojega pisanja lahko živi, prodor v tujino pa je precej trši oreh. »Veliko berem denimo skandinavske pisce in verjamem, da nisem slabši od njih. Razlika se bo zgodila, ko bo nekdo v kakšni pomembni tuji založbi ekonomski interes našel tudi v tem, da lahko proda Slovenca,« je še sklenil.