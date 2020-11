Kluba bi se morala pomeriti že v prejšnjem krogu v sredo v Franciji, a je bil dvoboj tik pred zdajci preložen zaradi dveh okužb s koronavirusom pri Nantesu. Informacija o tem je prišla šele pozno zvečer pred zgodnjim jutranjim odhodom naslednji dan z avtobusom do Benetk, nato pa z letalom do Nantesa in vmesnim postankom v Parizu. To je Celjanom povzročilo velike stroške: ker med pandemijo ni mogoče zavarovati letalskih vozovnic z rizikom odpovedi, je klub le iz tega naslova – brez stroškov hotelskih storitev v Nantesu – imel 15.000 evrov izgube. Stroške letalskega potovanja bi sicer prevzela evropska zveza EHF, a v tem primeru bi morali pivovarji potovati s čarterskim letalom. Ta stane 30.000 evrov, ob 25-odstotnem popustu (prispevek EHF) 22.500, kar pa je še vedno 7500 evrov več od vozovnic na redni liniji. Če bi Celjani nameravali potovali s čarterjem in tekme ne bi bilo, bi dobili vrnjeno večino denarja, plačati bi morali le 2000 evrov zavarovalnine.

Po okužbah domačih igralcev Miljana Vujovića (po velikih težavah se je že vrnil na treninge) in Tadeja Mazeja (konec karantene, a še ni pripravljen za tekme) so v Celju doživeli nov šok. Pozitiven test je imel Vid Poteko, ki danes ne bo igral, okužena pa je tudi klubska fizioterapevtka. A s podobnimi težavami se ubada tudi Nantes, ki bo v Zlatorogu brez treh nosilcev igre: desnih zunanjih igralcev, Makedonca Kirila Lazarova in Španca Eduarda Gurbinda, in španskega krožnega napadalca Adriana Figuerasa. Bo pa v zasedbi španskega trenerja Alberta Entrerriosa Rok Ovniček, eden izmed enajstih tujcev iz sedmih držav in nekdanji član celjskega kluba, ki se je po zlomu prsta nedavno vrnil na igrišče.

Po šestih tekmah imajo Celjani eno zmago (Zagreb) in pet porazov, le enkrat je bil uspešen tudi Nantes (Kiel), a je odigral samo štiri. Trener Tomaž Ocvirk se zaveda posledic Potekove odsotnosti: »To je velik udarec, kajti Vid je v zadnjem času kraljeval v naši obrambi. Upali smo, da bomo proti Nantesu igrali v popolni zasedbi. Spet ne bo nič od tega, a tega smo že vajeni, kajti na vsaki tekmi kdo manjka. Vseeno dobro treniramo, smo na pravi poti in forma se dviga. Nantes je odlična ekipa s kombinacijo izkušenosti in mladosti. Kljub odsotnosti nekaterih pomembnih igralcev ne bo spreminjal sistema igre, na katerega smo se dobro pripravljali. Nantes je zaradi koronavirusa treniral le v manjših skupinah, kar moramo izkoristiti v svoj prid.«

Hrvat Filip Ivić je pred lanskim prihodom v Celje igral za Zagreb, poljske Kielce in nemški Gummersbach, še nikoli pa 28-letni vratar ni igral proti Nantesu. »V ligi prvakov se v odločilnih trenutkih pokaže pomanjkanje izkušenj v naši ekipi, kar sta potrdila tudi tesna domača poraza proti Aalborgu in Zaporožju. A smo na pravi poti, kar je potrdila zmaga v Zagrebu. Nantes je brez Lazarova in Gurbinda precej slabši, še posebej se bo poznala odsotnost Makedonca, ki je kljub 40 letom eden najboljših desnih zunanjih igralcev na svetu v zadnjih desetih, dvajsetih letih. A zame je Nantesov najmočnejši člen mladi danski vratar Emil Nielsen,« ocenjuje Filip Ivić.

Po preloženi tekmi v Nantesu sta kluba želela čim hitreje odigrati dvoboj, ena izmed možnosti sta bila oba obračuna v Zlatorogu. Današnjemu bi že jutri sledil še eden, znova v Celju, toda EHF (predvsem zaradi imetnikov televizijskih pravic) tega ni dovolila.