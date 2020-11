V sredo bo povečini jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod lahko zadržala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se lahko predvsem na severovzhodu zadrži večji del dneva. Nizka oblačnost se lahko pojavi tudi ob morju. V petek se bo nadaljevalo suho vreme.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo popoldne spet začel dotekati toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, le v krajih vzhodno od nas bo zlasti zjutraj in dopoldne precej megle ali nizke oblačnosti.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo ali nizko oblačnostjo bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.