Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti med nadzorom ugotovili, da se v skladiščnem prostoru lokala, ki je velik štiri kvadratne metre, nahaja 13 oseb, ki so pred tem v lokalu pile in so jih postregli kljub prepovedi obratovanja lokala in prepovedi druženja.

Zoper lastnika, ki je zatrjeval, da lokal ne obratuje, bodo zaradi kršitve odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom ter zaradi prekrška po zakonu o nalezljivih boleznih podali predlog za uvedbo postopka na zdravstveni inšpektorat.

Prav tako bodo izvedli prekrškovne postopke za vseh 13 veseljakov v lokalu, pri tem pa med nedovoljenim druženjem niso uporabljali zaščitnih mask. Gre za osebe, stare od 24 do 69 let, med njimi pa je bil tudi 17-letnik. Ena od oseb je se pri postopku nedostojno vedla do policistov, ki v tem primeru vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru.

Policisti ob tem ponovno pozivajo vse, naj se ravnajo skladno z vladnimi ukrepi za zajezitev covida-19, ter z nespametnim ravnanjem ne ogrožajo svojega ali zdravja drugih ljudi.