O tem, da pogrešajo 97-letno žensko, so njeni svojci obvestili policiste konec prejšnjega tedna. Svojec, ki je zanjo skrbel, namreč ostalim svojcem več let ni omogočal stikov.

Potem ko so našli njeno truplo, so mu policisti odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja skrunitve trupla, povzročitve smrti iz malomarnosti in goljufije. Policisti bodo nadaljevali z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin dogodka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.