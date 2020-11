Na reprezentančni premor Krka in Cedevita Olimpija odhajata s pozitivnimi občutki, saj sta v 8. krogu lige ABA ugnali Čačak (že v četrtek, op.p.) in Igokeo, medtem ko Primorska z negativnimi. Koprčani so bili proti Megi izredno blizu zmagi, a na koncu ostali praznih rok in so še vedno edina ekipa brez zmage.

Tekme, kot je z Igokeo v domači dvorani, so tiste, ki bodo na koncu po vsej verjetnosti odločale o tem, ali bo Cedevita Olimpija igrala v polfinalu lige ABA. Lani je moštvo iz Laktašev presenetljivo odneslo zmago iz Stožic, letos pa jim zmaji predvsem po zaslugi dobrega meta za tri (51,5-odstotno) tega po težkem boju in podaljšku niso dovolili. »Težko prigarana zmaga, kar smo pričakovali. Veliko smo potovali v zadnjih dveh tednih in imeli težave s poškodbami, zato smo se te tekme bali. V igri smo imeli veliko vzponov in padcev. Spet smo imeli težave s skokom, kar je treba v premoru popraviti. S takšnim napadalnim večerom moramo lažje zmagati,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac, ki v letošnji sezoni še ne pozna poraza na domačem parketu.

Primorska je bila v soboto kljub odsotnosti Mateja Rojca blizu prvega uspehu, a ji je v ključnih trenutkih popustila zbranost. Najprej ob koncu rednega dela pri dveh trojkah gostov, s katerima je Mega izvlekla podaljšek, v dodatnih petih minutah pa se je zatresla roka Juriju Macuri, ki je zadel le enega od sedmih prostih metov. »Ostaja grenak priokus zaradi prejetih trojk ob koncu rednega dela. Fantje so pokazali pravi pristop, ki nas v prihodnje lahko pripelje tudi do kakšne zmage. Na koncu je bil skok tisti, ki nas je stal uspeh. Sta bili pa energija in koncentracija večino časa na ravni, ki jo pričakujem,« je povedal Andrej Žakelj.

Liga ABA, 8. krog: Budućnost – Cibona 87:68 (26:17, 53:31, 73:51, Žugić 20; Bundović 18), Split – Mornar 87:95 (35:21, 50:49, 71:79, Luković 21, Mesiček 16; Pullen 27), danes ob 21. uri: Partizan – C. zvezda, FMP – Zadar preloženo, že odigrano: Borac – Krka 86:90.

Primorska – Mega 69:71 po podaljšku (26:23, 42:37, 47:46, 63:63) Liga ABA, 8. krog. Dvorana Bonifika, brez gledalcev, sodniki: Javor (Slovenija), Dragojević, Koljenšić (oba Črna gora). Primorska: Šuster, Durnik 8, Benigar, Flerin, Kastrati 21 (4-3), Radulović 2 (2-0), Hrabar, Macura 8 (8-2), Nemanič 8, Vončina 22 (5-3), trener: Žakelj. Mega: Mišković 6 (2-1), Smith 2 (2-2), Tepić 11 (4-3), Kljajević, Momirov 2, Novak 6 (2-1), Simonović 15 (3-2), Jovičić, Cerovina 3, Matković 12 (2-2), Cazalon 8, Langović 6, trener: Jovanović. Prosti meti: Primorska 19-8, Mega 15-11. Met za dve točki: Primorska 41-17, Mega 35-18. Met za tri točke: Primorska 22-9, Mega 36-8. Skoki: Primorska 30 (27 + 3), Mega 46 (34 + 12). Osebne napake: Primorska 21, Mega 23. Pet osebnih napak: Durnik (42). Igralec tekme: Karlo Matković (Mega). Semafor: 7:5 (4. minuta), 17:15 (8), 31:28 (13), 42:35 (18), 42:43 (24), 45:46 (28), 50:53 (33), 57:57 (38).65:70 (42).