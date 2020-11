Rdeči trikotnik

Da zaradi preokupacije z obolelimi za novim koronavirusom trpijo druga področja zdravstva, postaja vedno bolj nevarno dejstvo. In čeprav marsikdo pri tem ignorantsko zamahne z roko in vsega skupaj ne jemlje resno, se močno povečuje tudi delež duševnih stisk in bolezni. Jasno, večinoma zaradi hudih življenjskih preizkušenj, pri marsikom pa tudi zgolj zaradi prikovanosti na kavč in gledanja televizije. Sploh ob tem, kar določeni ljudje na položajih preko nje sporočajo. Pa saj je razlog pravzaprav nepomemben – ljudje so v stiskah in to se kaže na različne načine. Tudi denimo prek podatkov NIJZ, da je samo v času prvega zaprtja zaradi pandemije močno narasla poraba antidepresivov. Aprila je bilo tako izdanih 21 odstotkov antidepresivov več kot enakega meseca lani, maja kar 41 odstotkov več. Pri čemer so zdaj razmere še bistveno hujše in bodo trajale bistveno dlje.