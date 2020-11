Na sceno v regionalnem tekmovanju so se vrnili z dobro predstavo v Feldkirchu, ta konec tedna pa imajo dvojni spored. Danes je bil njihov tekmec ekipa iz Bregenzerwalda, v kateri so bili Jeseničani na papirju favoriti. A tekmec se je pokazal za trdega in večji del tekme so bili gostje povsem enakovredni železarjem.

Odločitev je tako padla šele v dodatnem delu oziroma po kazenskih strelih. V zadnji tretjini so gostje celo presenetili domače in po nezbranosti pred vrati poskrbeli za vodstvo. To je bilo kratko, saj je Žan Jezovšek izenačil v 47. minuti. V podaljšku so imeli Jeseničani dve kazni in minuto in pol dva igralca manj na ledu, česar pa gostje niso izkoristili.

Pri kazenskih strelih pa je bil nato za domače uspešen le Žan Jezovšek, medtem ko sta Erik Svetina in Mirko Đumić svoji priložnosti zapravila. A na drugi stani je Žan Us en strel ubranil, gostje pa so preostala poskusa zapravili, pri zadnjem se je plošček odbil od okvirja vrat, in dve točki sta ostali v Podmežakli. Jeseničane naslednja tekma čaka že v soboto, ko bodo spet doma igrali še z Lustenauom.