Namesto da bi med slovenskim okraševanjem Vatikana po njem odmevala glasba, ki bi jo v živo igrali člani ansambla Saša Avsenika, bo poleg drugega okrasja iz Slovenije tja odpotoval le Avsenikov adventni venec. Sašo Avsenik ga je pred nedavnim izdelal pod mentorstvom in budnim očesom Sabine Šegula, cvetličarke, ki s kolegom Petrom Ribičem že vrsto let pred božičem in veliko nočjo okrašuje tamkajšnjo baziliko svetega Petra. Adventni venec, ki ga je izdelal glasbenik, nastopa tudi v videospotu, ki so ga posneli glasbeniki in ga bodo poslali v Vatikan. »Ko so me ljudje videli z izdelkom, so sklepali, da imam zaradi odpadlih koncertov veliko časa, ki ga bom namenil za izdelavo adventnih vencev, in so že spraševali, kje lahko oddajo naročila,« malo za šalo omeni glasbenik.

Ne nastop, to bi bilo doživetje

Z ansamblom bi moral Sašo Avsenik igrati ob postavljanju slovenske smreke na Trgu sv. Petra. Ideja je dozorela konec poletja, potem pa so jo zaostrene razmere ob epidemiji koronavirusa in vse strožje omejitve odnesle. »Upam, da v prihodnost,« pravi in si želi nove priložnosti za nastop. »V Vatikanu sem bil trikrat, z družino, s šolo in z ansamblom kot turist. Ampak igrati tam bi bila posebna čast, ki ni dana vsakomur. Vsekakor bi bilo to posebno doživetje,« razmišlja in doda, »sem pa vesel, da letos v Vatikanu sodelujem vsaj simbolično.«

In kako mu je šla izdelava adventnega venca? »Delo je bilo sproščujoče, Sabina Šegula me je zalagala z zelo natančnimi in koristnimi navodili, tako da mi je kar šlo,« pravi Sašo Avsenik. To sicer ni bil njegov prvi tovrsten izdelek. »Je bil pa prvi po dolgem času. Ob koncu osnovne šole sem na dnevu odprtih vrat obiskal Biotehniški center Naklo, kjer so nam med programi predstavili tudi cvetličarstvo, in sicer tako, da smo izdelovali adventne venčke,« se spominja svojega prvega. Tokratni pa po vsej verjetnosti tudi ne bo njegov zadnji, saj se je nad izdelavo navdušil in pri tem, kot je priznal, užival.