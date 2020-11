Pred klubi lige ABA so preostale tekme 8. kroga, nato sledi reprezentančni premor. Še pred tem pa je vodstvo lige sporočilo razveseljivo novico, da so klubi končno zakopali bojno sekiro. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da je Zorana Toskovića, ki je tast sina predsednika Crvene zvezde Nebojše Čovića, na mestu predsednika FMP zamenjal Đorđe Avramović. Tosković bi moral biti po pravilu leto dni predsednik lige ABA, česar zaradi povezav s Čovićem niso sprejeli pri Partizanu, pri katerem niso podpisali dokumentov za pravni prenos upravljanja lige na FMP, posledično je prišlo tudi do blokade računa na Raiffeisen banki v Zagrebu. Stvari so zdaj urejene oziroma jih urejajo. Do 20. decembra, ko bo skupščina lige, bo prišlo do preoblikovanje lige ABA iz javnega podjetja v družbo z omejeno odgovornostjo. Po soglasni odločitvi klubov bo zadeve do skupščine vodil predsednik Budućnosti Dragan Bokan v koordinaciji s pravno ekipo, ki jo sestavljajo Mihovil Granić, Vanja Mugosa, Tomislav Sunjka in Ilija Dražić.

Košarkarji se bodo bolj kot na pravne zadeve osredotočili na predstave na parketu, nato pa se odpravili na reprezentančne akcije ali imeli krajši premor. Cedevito Olimpijo čaka v nedeljo obračun z Igokeo, ki igra iz tekme v tekmo bolje. V jadranskem tekmovanju so v dosedanjih petih tekmah klonili le na prvi proti Megi, na zadnji 31. oktobra pa ugnali Partizan. Ljubljančani moštvo trenerja Dragana Bajića pričakujejo po porazu proti Gran Canarii, kjer so bili celotno tekmo v igri za zmago, a niso znali prelomiti tekme v svojo korist. Pri zmajih v oči bode neobstoječa igra pod koš, kar znajo nasprotniki z dobro centrsko linijo kaznovati in izkoristiti. »Igokea je močna ekipa, ki je zelo dobro sestavljena. Ima veliko izkušenih, visokih in močnih igralcev, ki igrajo fizično košarko. Zadnja dva tedna veliko potujemo, a imamo časa za pripravo na tekmo dovolj. Na parket dvorane v Stožicah moramo stopiti kot pravi domačini, narekovati ritem, igrati močno in z veliko intenzitete,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac, ki na dosedanjih petih domačih tekmah še ni izgubil.

Primorska bo proti Megi težko iskala prvo zmago v jadranskem tekmovanju, saj so igralci trenerja Vlade Jovanovića motivirani in željni dokazovanja, Koprčani na drugi strani pa kadrovsko podhranjeni, zato jim skozi tekmo prej ali prej zmanjka moči za enakovreden boj z nasprotnikom. Še najbolj zanimiv utegne biti interni dvoboj med Markom Simonovićem in Jurijem Macuro.

Liga ABA, danes ob 17. uri: Split – Mornar, ob 19. uri: Primorska – Mega, jutri ob 17. uri: Budućnost – Cibona, ob 19. uri: Olimpija – Igokea, ponedeljek ob 21. uri: Partizan – Crvena zvezda, FMP – Zadar preloženo, že odigrano: Borac – Krka 86:90.