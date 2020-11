Gre za projekt Posavska potujoča knjižnica, ki so ga v višini 314.500 evrov finančno podprli štiri posavske knjižnice, pet občin ter ministrstvo za kulturo. Po besedah direktorice krške knjižnice Urške Lobnikar Paunović so odzivi po prvem mesecu kljub dvotedenski nedostopnosti zaradi epidemije odlični, saj potujoča knjižnica šteje že 400 članov, ki so opravili več kot 700 izposoj gradiva. Vsaj enkrat mesečno se Bralko ustavi na 87 postajališčih, tudi v odročnejših krajih. Na njegovih policah je okoli šest tisoč knjig, revij in neknjižnega gradiva, ima pa tudi dvižno ploščad za gibalno ovirane bralce. Gre za prvi tovrsten povezovalni projekt, kar je prepoznalo tudi Združenje splošnih knjižnic in mu včeraj ob tednu knjižnic podelilo nagrado za letošnji najboljši projekt splošnih knjižnic. Kot so zapisali, glavna odlika ni storitev sama, ampak inovativnost v pristopu, ki je povezal različne institucije, izpostavljajo pa tudi celosten pristop k promociji in zunanji podobi storitve, ki ima med drugim celo svojo himno. ds