#intervju Darko Jorgić, namiznoteniški igralec: Na Kitajskem je drug svet

Čeprav 22-letni Darko Jorgić hodi po poti Bojana Tokića, je Hrastničan v marsičem že prekosil 39-letnega vzornika in tvorca uspehov slovenske namiznoteniške samostojnosti. Prejšnji teden je kot prvi Slovenec tekmoval v finalu svetovnega pokala ter že na krstnem nastopu v Weihaiju dosegel odmeven rezultat. Med najboljšimi 21 igralci na svetu se je z zmago proti najboljšemu afriškemu igralcu Quadriju Aruni prebil v osmino finala, kjer je proti najboljšemu igralcu 21. stoletja Ma Longu dobil dva niza. Skupaj s trenerko in slovensko selektorico Andrejo Ojsteršek Urh sta minule tedne na Kitajskem doživela edinstvene in v težkih časih pandemije koronavirusa tudi nepozabne trenutke.