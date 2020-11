Čeprav je obstajal 250 let star dogovor, da je treba staroselcem omogočiti »zmeren ribolov«, s katerim bi se lahko preživljali, ta nikoli ni bil podrobno opredeljen. Staroselska plemena so vedno znova protestirala proti njihovemu kršenju pravic in neenakopravni obravnavi oblasti, a se ni nič premaknilo. Velik trn v peti jim je bilo največje kanadsko ribolovno podjetje Clearwater Seafoods, ki je pobralo levji delež ulova jastogov, rib in školjk. Zdaj je staroselcem ljudstva Mi’kmaq uspel velik met. Tega največjega konkurenta majhnim ribiškim barkam jim je namreč uspelo prevzeti s pomočjo skupne investicije z vancouvrskim živilskim podjetjem. Posel je vreden milijardo dolarjev, skupnosti Membertou in Miawpukek pa bosta s svojim 250 milijonov dolarjev vrednim vložkom postali polovični lastnici ribolovnega podjetja Clearwater Seafoods. Poglavar skupnosti Membertou je bil nad dogovorom navdušen. »Danes je za nas resnično prelomen dan. Postali smo solastniki enega izmed vodilnih globalnih ribolovnih podjetij,« je s ponosom sporočil poglavar Terrance Paul. Nakup podjetja se v kanadski družbi pojmuje kot način opolnomočenja staroselcev. Zdaj državo čaka še izpolnitev zaveze, da tudi majhnim staroselskim ribičem omogočijo zmeren ribolov, ki je bil že opredeljen v mirovnih dogovorih s takratnimi britanskimi kolonijami.