Prihodnje leto bodo na finalnem turnirju lige narodov sodelovale Francija, Španija, Italija in Belgija. Branilka naslova Portugalska se ni prebila med četverico najboljših reprezentanc, največje razočaranje pa je doživela Nemčija, ki se ji je v Sevilli pripetil zgodovinski brodolom v boju za prvo mesto v svoji skupini.

Španija je s 6:0 osramotila Nemčijo in ji prizadejala najhujši poraz po letu 1931. Vratar Manuel Neuer še nikdar v karieri ni prejel šestih zadetkov na eni tekmi, selektor Joachim Löw prav tako še nikdar v vlogi trenerja ni bil tako visoko poražen. Nogometna Nemčija je pretresena in zahteva spremembe. Elf je v obeh dosedanjih izvedbah lige narodov na desetih tekmah slavil le dvakrat, kar je daleč od pričakovanj domače javnosti. Nemški mediji so ostro udarili po selektorju Löwu, javili so se mnogi ugledni strokovnjaki in nizali razloge za zamenjavo na klopi. »Selektor Löw uživa naše zaupanje tudi po porazu v Sevilli,« je bil jasen športni direktor reprezentance Oliver Bierhoff, Joachim Löw pa je izpostavil, da so imeli Nemci proti Španiji slab večer in da bo nadaljeval pomlajevanje ekipe: »Nič nam ni šlo od nog. Po prvem zadetku smo se izgubili in dovolili Španiji, da se je razigrala. Nasprotnik je imel preveč prostora, mi pa smo bili premalo agresivni.«

Španija medtem slavi nogometne junake in najboljšo predstavo pod vodstvom Luisa Enriqueja. Furija postaja vse močnejša in je na zadnjih devetnajstih tekmah klonila zgolj enkrat. Obramba je zelo zanesljiva in je na zadnjih devetih domačih tekmah prejela samo en zadetek. »Na žalost se v nogometu redko zgodijo takšne tekme. Zmagali smo zavoljo kakovosti in pravega odnosa celotne ekipe, ki je od prve minute igrala zagnano in naredila vse, kar smo se dogovorili,« je bil ponosen Luis Enrique. S tremi goli je zablestel napadalec Manchestra Cityja Ferran Torres: »Vsak igralec sanja, da bo nekoč dosegel hat-trick za svojo državo. Zelo sem vesel, da mi je uspelo na tako pomembni tekmi. Nemčijo smo v celoti nadigrali.«