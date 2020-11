»Na zadnji seji smo se strinjali, da zahteva, da vsak gostitelj turnir priredi v balončku, za vse ni povsem realna. Sposobnost organizatorjev za izvedbo turnirjev se je zaradi pandemije covida-19 znatno zmanjšala. Kar lahko storimo, je, da s sprejetjem tega neprijetnega, a nujnega koraka, udeležence zaščitimo pred potencialno uničujočimi finančnimi izgubami,« je ob odpovedih dejal predsednik IIHF Rene Fasel.

»V prvi fazi sestankov smo bili vsi za, da ohranimo prvenstva, v drugi fazi sestankov pa je bilo že čutiti, da se IIHF nagiba k temu, da bo zaradi finančnega položaja naredila vse, da izpelje svetovno prvenstvo A skupine (elitne divizije, op. a.), vse preostale skupine, ki so bolj ali manj le porabnice sredstev in nimajo neke finančne spodbude s strani sponzorjev ali televizijskih pravic, pa bi letos odpovedali,« pa je za Sportal povedal Dejan Kontrec, ki pa je bil kljub nakazani smeri IIHF presenečen nad tako hitro odločitvijo, tudi zato, ker so se o ljubljanskem prvenstvu še nedolgo nazaj pogovarjali nekoliko drugače.