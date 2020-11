Učne ure snemajo v kulturnem domu

V Domu kulture Kamnik so učiteljem ponudili tehnično podporo pri snemanju učnih ur, saj sta se izkazala potreba in interes po kakovostnejši izvedbi pouka na daljavo. Učitelji so že v prvem valu občutili stisko in se srečevali s tehničnimi težavami. Da so vsebine, trenutno le pri slovenščini predmetnega pouka, sila zabavne, pa poskrbita klovn Rose in učenka Izabela.