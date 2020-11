V eni najbolj nepredvidljivih in zaradi pandemije koronavirusa kaotičnih sezon v zadnjih letih se zdi na mestu, da je naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP odšel v roke motociklistu, na katerega pred začetkom prvenstva ni nihče računal. Joan Mir Mayrata z le eno zmago na dozdajšnjih 13 dirkah morda res ni bil najbolj dominanten dirkač, a zato s sedmimi uvrstitvami na zmagovalni oder daleč najbolj konsistenten. Medtem ko je večina njegovih tekmecev doživljala vzpone in padce, je 23-letnik kot eden od le dveh dirkačev nanizal deset zaporednih uvrstitev med dobitnike točk in se v nedeljo v Valencii povzpel na motociklistični Olimp. Že res, da je bilo sedmo mesto njegova druga najslabša uvrstitev letos, a več kot devet točk, kolikor jih je osvojil, ni potreboval.

Ima tudi rahločutno plat

»Ali lahko zmagam? Saj mi ni treba!« je pred zadnjo dirko novinarjem dejal Joan Mir in dokazal, da gre kljub mladosti za izredno zrelega dirkača. In prav takšne so bile letos tudi njegove predstave – premišljene in preudarne, brez nepotrebnih tveganj, pa čeprav v kraljevem razredu tekmuje šele drugo sezono. »Joan ima dve plati. Je kot doktor Jekyll in gospod Hyde. Po eni strani je lahko na stezi izredno hiter in agresiven, a premore tudi rahločutno plat. V zadnjem obdobju se posvečamo prav tej, saj želimo, da bi lažje nadzoroval svoje dirkanje in pazil na obrabo gum. V tem postaja vse boljši, a občasno mora sprostiti tudi svojo agresijo,« je pred časom povedal šef moštva Suzuki Frankie Carchedi.

Konsistenca, ki jo motociklist Suzukija kaže v letošnji sezoni, je še toliko bolj impresivna zaradi odsotnosti izkušenj. Motociklističnemu cirkusu se je pridružil pred petimi leti in že v svoji drugi sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka v najšibkejšem razredu moto3. Leta 2018 je sledil prestop v moto2, kjer pa je pred lanskim prvencem v motoGP nastopal le eno leto. Dirkačev, ki so si v tako kratkem obdobju pokorili elitno motociklistično srenjo, ni veliko. Kot zadnjemu je to uspelo Nickyju Haydnu, pred tem pa še Eddieju Lawsonu, Freddieju Spencerju, Kennyju Robertsu, Giacomu Agostinu in Miku Hailwoodu. »Joan se še vedno uči. Na vsako preizkušnjo ga pripravimo tako, da pogledamo pretekle dirke in preučimo dirkaške linije drugih motociklistov. Pri Suzukiju se trudijo sestaviti uravnotežen motocikel in to se jim je letos posrečilo, a pravi korak naprej je storil prav Joan,« je priznal Carchedi.