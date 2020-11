CureVac, evropsko podjetje s sedežem v Nemčiji, je z Evropsko investicijsko banko 6. julija podpisalo posojilno pogodbo v vrednosti 75 milijonov evrov za razvoj in obsežno proizvodnjo cepiv, vključno s cepivom proti covidu-19, ki ga še razvija. CureVac razvija cepivo, ki temelji na informacijski ribonukleinski kislini (mRNK), ki jo v celice prenesejo lipidni nanodelci.

Kot so sporočili v Bruslju, je pogodba s podjetjem CureVac peta tovrstna in razširja portfelj cepiv, ki bodo proizvedena v Evropi. Tega sestavljajo pogodbe, podpisane s podjetji AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV in BioNtech-Pfizer ter uspešni pripravljalni pogovori s podjetjem Moderna.

Evropska komisija poudarja, da bo Evropa z raznolikim portfeljem cepiv dobro pripravljena na cepljenje, ko se bodo cepiva izkazala za varna in učinkovita. Države članice se lahko odločijo tudi, da cepivo darujejo državam z nižjim in srednjim dohodkom ali ga preusmerijo k drugim evropskim državam.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da je komisija doslej zagotovila najmanj 1,2 milijarde odmerkov in izpolnjuje svojo zavezo, da bo zagotovila enakopraven dostop do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih cepiv ne le za državljane EU, temveč tudi za najrevnejše in najbolj ranljive ljudi po svetu.

»Večina teh kandidatov za cepiva je v naprednih fazah kliničnih preskušanj. Upamo, da bo njihova odobritev potrdila te pozitivne rezultate in da bodo nato hitro uporabljena in nam bodo pomagala pri premagovanju pandemije,« je dodala von der Leynova.