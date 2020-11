Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policisti v intervenciji preprečili dostop do omenjenega vozila in neposredne okolice, bombni tehniki pa so predmet s pomočjo robota odstranili in nato tudi pregledali. Ugotovili so, da ne gre za nevaren predmet, ampak za manjšo prazno posodo.

Promet v okolici objekta so že sprostili, policisti pa na kraju še vedno zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine suma storitve kaznivega dejanja. Po vseh zbranih obvestilih in znanih okoliščinah dejanja bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo, so še napovedali.